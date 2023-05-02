الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسيداد بالدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً على ملعب سان سباستيان.
ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز لضمان استمراره في المركز الثاني بجدول الترتيب والابتعاد عن جاره أتلتيكو مدريد والذي يلاحقه في المركز الثالث بالجدول فيما يرغب فريق ريال سوسيداد في خطف الانتصار من أجل تأمين مركزه في المربع الذهبي للبطولة والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهتين مصيريتين في موسمه الجاري، إذ يلتقي أوساسونا في نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل، ويسعى لتحقيق البطولة بعدما اقترب من خسارة لقب الدوري الذي يحمله من الموسم الماضي، كما سيواجه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا؛ ويسعى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، للحفاظ على لياقة لاعبيه والتأكد من مدى جاهزيتهم للمباراتين المقبلتين.
ومن المتوقع أن يجري أنشيلوتي عددًا من التغييرات على تشكيل فريقه في مباراة اليوم لتعويض غياب البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح الفريق، والذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبجانب فينسيوس، يغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم النمساوي ديفيد ألابا للإصابة، والفرنسي إدواردو كامافينجا لتراكم البطاقات الصفراء، ومواطنه فيرلاند ميندي للإصابة، كما يغيب الكرواتي لوكا مودريتش، للإصابة أيضًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، فيما يأتي ريال سوسيداد بالمركز الرابع بـ58 نقطة.

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