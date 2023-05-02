5 أيام من التفوق على "هارلى".. إيرادات فيلم "يوم 13" تتخطى 17 مليون جنيه

يواصل فيلم “يوم 13” بطولة النجم أحمد داود وعدد من النجوم لليوم الخامس على التوالي صدارة شباك التذاكر المصري لموسم أفلام عيد الفطر المبارك متفوقًا على 6 أفلام أخرى تشارك في الموسم نفسه، وعلى رأسهم فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان.

إيرادات فيلم يوم 13

وأضاف فيلم “يوم 13” لأحمد داود أمس الإثنين إيرادات جديدة بقيمة 568,250 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم منذ إطلاقه إلى 17 مليونا و100 ألف جنيه وهي إيرادات مميزة خلال الموسم الحالي.

ويعد فيلم “يوم 13” أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

تتناول القصة الشخصية الغامضة لعزالدين الذي عاد من الخارج بعد غياب طويل ليبحث عن قصر عائلته، لكنه يكتشف بعد ذلك مغامرة مثيرة وغير متوقعة داخل القصر، ويتعرض لمطاردة شرسة من قبل الأشباح.

أفلام عيد الفطر 2023

وشهد عيد الفطر طرح أعمال سينمائية منها: "هارلي"، "يوم 13"، "رمسيس باريس"، "ابن الحاج أحمد"، "بعد الشر"، "سعة إجابة" و"مغامرات كوكو".