الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

5 أيام من التفوق على "هارلى".. إيرادات فيلم "يوم 13" تتخطى 17 مليون جنيه

أحمد داود
أحمد داود

يواصل فيلم “يوم 13” بطولة النجم أحمد داود وعدد من النجوم لليوم الخامس على التوالي صدارة شباك التذاكر المصري لموسم أفلام عيد الفطر المبارك متفوقًا على 6 أفلام أخرى تشارك في الموسم نفسه، وعلى رأسهم فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان.

إيرادات فيلم يوم 13

وأضاف فيلم “يوم 13” لأحمد داود أمس الإثنين إيرادات جديدة بقيمة 568,250 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم منذ إطلاقه إلى 17 مليونا و100 ألف جنيه وهي إيرادات مميزة خلال الموسم الحالي.

ويعد فيلم “يوم 13” أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

تتناول القصة الشخصية الغامضة لعزالدين الذي عاد من الخارج بعد غياب طويل ليبحث عن قصر عائلته، لكنه يكتشف بعد ذلك مغامرة مثيرة وغير متوقعة داخل القصر، ويتعرض لمطاردة شرسة من قبل الأشباح.

أفلام عيد الفطر 2023

وشهد عيد الفطر طرح أعمال سينمائية منها: "هارلي"، "يوم 13"، "رمسيس باريس"، "ابن الحاج أحمد"، "بعد الشر"، "سعة إجابة" و"مغامرات كوكو".

إيرادات فيلم يوم 13 فيلم يوم 13 أحمد داود شباك التذاكر المصري موسم أفلام عيد الفطر المبارك محمد رمضان أفلام عيد الفطر 2023

الأكثر قراءة

سعد موسى مندوبا لمصر في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

أمريكا تقدر خسائر روسيا فى أوكرانيا بـ20 ألف جندى فى 5 أشهر

"آراب نيوز": خطة من مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة لتعزيز قطاع السياحة

تقرير: الاكتشافات الأثرية تُحيي الآمال بتعزيز السياحة الثقافية في مصر

"القاهرة الإخبارية": انقطاع دائم للتيار الكهربائى والمياه بأحياء الخرطوم

"القاهرة الإخبارية": طائرات الجيش تؤمن سماء مدينة أم درمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي