الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 31 ألفًا و124 طن قمح للشون والصوامع بالغربية حتى الآن

المهندس محمد أبوهاشم
المهندس محمد أبوهاشم

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم توريد نحو31 ألفًا و124 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 189 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، محمد أبو هاشم  المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

توريد جنازة الف و124 قمح محصول الموسم بمحافظة الغربية

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