اليوم.. محاكمة مرتضى منصور فى قضية جديدة بتهمة سب الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

البداية عندما تقدم محمد عثمان المحامي ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2023/8/19 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.