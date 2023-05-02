الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن يتواصل مع زعماء الكونجرس لمواجهة كارثة اقتصادية كبيرة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالات بزعماء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين بعد حديث وزيرة الخزانة عن "كارثة اقتصادية كبيرة" محتملة.


وقال البيت الأبيض: "أجرى الرئيس بايدن اتصالا بزعماء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الذي يرأس وفدا برلمانيا في إسرائيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل"، بعد ظهر يوم الإثنين، ودعوتهم إلى اجتماع 9 مايو بشأن مناقشة سقف الديون".

 

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي حذرت فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو، ولم يتضح بعد ما إذا تم قبول الدعوة أم أن 9 مايو هو تاريخ مؤكد.

 

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الإثنين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو.
 

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قالت يلين: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

 

وأضافت وزيرة الخزانة: "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

 

وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

 

وكانت قد أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن الأمل في أن ترى تقدمًا في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفقًا لخطاب ستلقيه ونُشر مسبقًا.

الاقلية الكونجرس المالية الرئيس بايدن

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