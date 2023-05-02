ريهام الشبراوى: التفكك الأُسرى أهم المحاور المطروحة فى جلسات الحوار الوطنى

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، إن جلسة الحوار الوطني ستنطلق بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة، بدعوى لكل الشخصيات الموجودة في الحوار الوطني.

وأضافت الشبراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مخرجات جلسة الحوار الوطني ستنعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.

وأوضحت أن يوم الأربعاء يمثل الجلسة الافتتاحية التي سيجتمع بها كل اللجان، وكل رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وسنعرف فيها، كيف تسير طريقة إدارة الجلسات، معقبة: "كل ذلك سنعرفه يوم الأربعاء من خلال الجلسة".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق في العمل على ثلاثة محاور أساسية، سيخرج من كل محور فيهم موضوعات تختص به، لافتة إلى أن المحور الأول هو التفكك الأسري، وما يتضمنه من قضايا الطلاق والنفقة والرؤية والوصايا، الأهلية القانونية، التحرش، الاغتصاب، الزواج المبكر، أما المحور الثاني مكافحة العنف ضد المرأة، والتصدي للعنف والابتزاز الإلكتروني، معقبة: "سنحاول أن تكون كل الموضوعات الخاصة بقضية معينة ستحسم في محكمة واحدة، بحيث لا يتم تشتيت السيدة في أكثر من محكمة، وكذلك الحد من طيلة الوقت، بحيث يتم عمل تشريعات حازمة تختصر من طول المدة حيث تظل المرأة في المحاكم لسنوات".