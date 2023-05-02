متحدث "التعليم" يكشف إجراءات مواجهة معوقات الطلاب العائدين من السودان

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أهم الإجراءات للتخلص من المعوقات أمام طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان، قائلاً: "إنه منذ اليوم الأول للأزمة وللأوضاع في السودان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حريص على المتابعة الدقيقة والمستمرة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان والطلاب المصريين في السودان".

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدكتور رضا حجازي أصدر عدة قرارات مهمة بهذا الشأن، كان أهمها وأولها هو القرار بتأجيل امتحان الثانوية العامة لطلاب البعثة التعليمية في السودان، والموجودين في مدارس البعثة التعليمية المصرية.

وأضح أن هذا التأجيل يأتي في إطار استقرار الأوضاع، أما الإجراءات المكملة التي أصدرها بعد ذلك، المتعلقة باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، واستقبالهم في الإدارة العامة للامتحانات والتسجيل في امتحان الثانوية العامة حتى يستطيعوا الدخول في امتحانات الدور الأول، أو حتى يستطعيوا الدخول في امتحانات الدور الثاني، إذا أحبوا أن يأجلوا للدور الثاني، مع الحصول على الدرجات الفعلية الكاملة للامتحان.

وأشار إلى أن الدور الثاني معروف أن الطلاب الذين يدخلوه يحصلون على 50% من الدرجة فقط، لكن استثناء للطلاب العائدين من السودان أن يحصلوا على درجاتهم كاملة.