الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث "التعليم" يكشف إجراءات مواجهة معوقات الطلاب العائدين من السودان

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أهم الإجراءات للتخلص من المعوقات أمام طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان، قائلاً: "إنه منذ اليوم الأول للأزمة وللأوضاع في السودان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حريص على المتابعة الدقيقة والمستمرة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان والطلاب المصريين في السودان". 

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدكتور رضا حجازي أصدر عدة قرارات مهمة بهذا الشأن، كان أهمها وأولها هو القرار بتأجيل امتحان الثانوية العامة لطلاب البعثة التعليمية في السودان، والموجودين في مدارس البعثة التعليمية المصرية.

وأضح أن هذا التأجيل يأتي في إطار استقرار الأوضاع، أما الإجراءات المكملة التي أصدرها بعد ذلك، المتعلقة باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، واستقبالهم في الإدارة العامة للامتحانات والتسجيل في امتحان الثانوية العامة حتى يستطيعوا الدخول في امتحانات الدور الأول، أو حتى يستطعيوا الدخول في امتحانات الدور الثاني، إذا أحبوا أن يأجلوا للدور الثاني، مع الحصول على الدرجات الفعلية الكاملة للامتحان. 

وأشار إلى أن الدور الثاني معروف أن الطلاب الذين يدخلوه يحصلون على 50% من الدرجة فقط، لكن استثناء للطلاب العائدين من السودان أن يحصلوا على درجاتهم كاملة.

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

شخص يهدد الملك تشارلز بنشر أسرار لن تضاهى "فضائح هارى".. من هو؟

الجناح المصرى بسوق السفر العربى يشهد إقبالًا كبيرًا (صور)

جمال شقرة: عودة الدراما التاريخية جاءت فى توقيت مهم بعد لجوء المواطن للأعمال التركية والسورية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي