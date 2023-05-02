رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ: الرئيس السيسى اهتم برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة

هنأ الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشعب المصري بمجموعة الأعياد التي نعيشها، مثل عيد الفطر المبارك، والأعياد المسيحية مثل عيد القيامة المجيد، والأعياد الفرعونية مثل عيد شم النسيم، والأعياد الوطنية مثل عيد تحرير سيناء، وختامًا عيد العمال.

ووجه علي مهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الشكر للعمال المصريين على دعم الاقتصاد القومي، معقباً: "أخص بالذكر، العمالة غير المنتظمة التي لها دور كبير جدًا في كل قطاعات الدولة وكل مناحي الحياة، في مجال الزراعة ومجال التشييد والبناء، وفي مجال الصناعة، والخدمات بأنواعها المختلفة، واليوم أعطاهم الرئيس عبدالفتاح السيسي حقهم تماماً".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يوجه بالاهتمام بالرعاية ودعم العمالة الغير منتظمة.