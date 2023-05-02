الإعلامى يوسف الحسينى: عاش الرئيس دائما نصيرا للعمال

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة تهنئة بمناسبة عيد العمال، قائلاً: "كل سنة وكل العمال بخير، وكل يد عاملة في العالم، وعندنا في مصر كل جبين يأكل لقمة عيشه بعرق جبينه مثلما يُقال، بألف صحة وسلامة".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إحنا من بتوع "عاش العامل وعاش الفلاح"، ونعتبر أنهم هم رئيسي، متسائلًا: "ما بالك بالعمالة الغير منتظمة؟!".

وتابع: "أهالينا إللي بيبقوا صاحيين وعلى بركة الله، عايشين على كف الرحمن، هؤلاء الناس لا يكونوا موظفين في مكان، ولا يكون لهم مرتب ثابت، ولا لهم مكافأة نهاية خدمة، وليس لهم تأمين على الحياة ولا على الصحة ولا غير ذلك".

وأشار إلى أن هؤلاء الناس هم الذين يبنون البيوت التي نقطن بها، والمصانع التي نعيش على عائدات استثماراتها، هؤلاء الناس منهم من يزرع الأرض يوميًا حتى نأكل.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني: "من قلبي دائما ًأقول عاش الرئيس نصيرًا للعمال".