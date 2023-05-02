الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب بمحاكمة الاحتلال على اغتيالاته للفلسطينيين

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني

حمل ‏المجلس الوطني الفلسطيني، حكومة اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن جرائم الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال، والتي كان آخرها إعدام الفتى جبريل اللدعة من مخيم عقبة جبر صباح اليوم.


وأضاف المجلس - في بيان صحفي - أن تكرار عمليات القتل والاغتيالات، وحصار مدينة "أريحا" منذ أكثر من أسبوعين، وممارسة عمليات القتل في المناطق كافة ، تستدعي من المؤسسات الدولية والحقوقية التحقيق بهذه الجرائم والانتهاكات، وفضح الاحتلال، وتقديم قادته إلى محاكم جرائم الحرب.


وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية

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