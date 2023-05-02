مواقف كوميدية حصلت مع النجم فتوح أحمد فى بداياته

كشف الفنان فتوح أحمد، عن مواقف كوميدية حدثت له في بداياته، قائلاً: "إنه على الرغم من أنه كان الأول على الجامعة في التمثيل، ورغم بداياته التمثيل في سنن صغير، إلا أنه رسب في السنة الأولى له بمعهد الفنون المسرحية".

وأضاف فتوح أحمد، خلال لقاءه ببرنامج و"احد من الناس"، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه عندما ذهب هو والفنان صلاح عبدالله للامتحان في معهد الفنون المسرحية، رسبنا نحن الاثنين، معقبًا: "صلاح عبدالله انكسر نفسيًا، وأنا دخلت الجيش، وقولتله أنا هخلص جيش وأروح الكويت، أشتغل محاسب، وأدرس في معهد الكويت، وكنت مصمم أكمل".

وتابع: "السنة اللي سقطنا فيها، كنا عاملين مشاهد جيدة جدًا، لكننا برغم لك رسبنا، لكن السنة اللي كنت رايح أهزر فيها، عديتعلى صاحبي اسمه عماد وأنا رايح الجيش، قولتله تعالى نشوف الامتحان امتى في المعهد، لما روحت أشوف الامتحان لقيته النهاردة وأنا رقم 5، ورقم 1 دخل، جريت على شئون الطلبة عشان أعمل تأجيل، لكن مفيش تأجيل، ورجعت تاني لشئون الطلبة، قولتله لو مش هتأجلي أنا عيز الفلوس، كنت دافع 6 جنيه ونصف، قالي فلوس إيه امشي، قولتله فلوسي ان شاء الله هتجيبوا بها دوا لعنيكم، هاتلي الورق، قالي امشي الورق بعد ما النتيجة تطلع".

وأردف: "ببص للجنة اللي اسمي فيها، لقيت الله يرحمه كرم مطاوع، كمال ياسين، شاكر عبداللطيف، الدكتور فوزي فهمي، وعماد صاحبي قالي هتعمل ايه قولتله الفلوس بتاعتي راحت وهدخل أشوف الناس دي وأتكلم معاهم بفلوسي، دخلت لهم ومثلت، وانتهيت وخرجت، وبعدها وأنا ماشي مسافر صاحب ليا قابلني وفاجئني إني اتقبلت في المعهد".