المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى هدفه المواطن والشارع السياسى

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم، إن الحوار الوطني جاء بدعوة رئاسية لترتيب أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحوار الوطني سيتم إدارته من خلال جلسات على عدة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، متابعًا:"تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة بالحوار الوطني".

وأشار إلى أن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء المقبل، والتي تصادف اليوم العالمي للصحافة.

وأكد أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن نهاية كل يوم في الحوار الوطني سيصدر بيانًا بما حدث في الجلسات.

ولفت إلى أن 4 جلسات بحد أقصى يوميًا في الحوار الوطني، والحضور للحكومة اختياري في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني هدفه المواطن والشارع السياسي.