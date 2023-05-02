ضياء داوود: الحوار الوطنى بين القوى السياسية مكسب فى هذا التوقيت

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إننا نحتاج في الوقت الراهن للحوار، لافتًا إلى أن الكثير من القوى السياسية ستشارك في الحوار الوطني.

وأضاف "داوود"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: "أتمنى من الجميع المشاركة في الحوار الوطني؛ لأن مصر تحتاج للحلول الناجزة للملفات المعطلة وتحتاج لتصحيح المسار الاقتصادي".

ولفت إلى أن العملية السياسية الناضجة تحتاج لتأمين مسار سياسي يسمح بمناخ أفضل وتعددية سياسية حقيقية، كما أنه لا يمكن الترفع عن أى دعوة للحوار، وأي دعوة للحوار بين القوى السياسية مكسب في هذا التوقيت، والعبرة بالخواتيم.

وختم بأن الحوار الوطني حالة قد نصل منها إلى نتائج، يمكن أن يكون بعضها متعلقًا بمنتج تشريعي للتقدم للبرلمان من خلال قنواته.