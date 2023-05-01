على جمعة: هناك توافق كامل بين جميع المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهى

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه لا يوجد أي خلاف بين المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن هناك توافق كاملا بين جميع المؤسسات حول مسألة القضاء الشفهي.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي خلاف سواء من قبل الأزهر الشريف أو الإفتاء أو القضاة أو مجمع البحوث.

وأكد أن قانون تعديل الأحوال الشخصية، لا بد أن يكون متطابقا مع الأحوال المجتمعية التي نعيشها الآن.

وأوضح أن التطور الذي نعيشه لا بد أن يكون متوافقا مع قانون تعديل الأحوال الشخصية لكي يعيش الإنسان في سعادة وراحة.