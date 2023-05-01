على جمعة: قانون الأحوال الشخصية سيعرض للحوار المجتمعى

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن التطور الذي نشهده حاليا علينا إدراك الواقع وتحقيق مكاسب الشرع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن قانون الأحوال الشخصية سيعرض للحوار المجتمعي.

وتابع: "القانون الجديدة قانون سيعرض على مساحة كبيرة من العقول".

وعن عقوبة شرب الخمر في الإسلام، أوضح أن هناك جرائم وضع الشارع لها عقوبة منصوص عليها، وهناك جرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة.

وأشار إلى أن الجرائم التي لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة يقوم القاضي بالتعزير فيها على مرتكب الجريمة بما يراه.

أكمل: "فيما يتعلق بالخمر هناك أحاديث بأن النبي ضرب فيها 40 جلدة"، مؤكدا: "ما تم ذكره حول شارب الخمر ليس هناك به إنكار لحد من حدود الله".