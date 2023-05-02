الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لقطع الطريق على برشلونة.. بايرن ميونخ يؤكد إجراء محادثات تجديد عقد بافارد

بنجامين بافارد
بنجامين بافارد

أكد صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إجراء محادثات لتجديد عقد لاعب الفريق الفرنسي بنجامين بافارد.

صاحب الـ 27 عامًا ينتهي عقده مع البافاري في صيف 2024، ويرغب في خوض تجربة جديدة، حيث يسعى برشلونة لضمه الصيف المقبل.

وقال حميديتش لصحيفة "Abendzeitung" الألمانية: "سنجري محادثات ونرى كيف يشعر، ليس لدي أي شيء ضده على الإطلاق، أنا سعيد لأنه معنا".

بافارد لعب هذا الموسم 39 مباراة بجميع المسابقات سجل 7 أهداف وصنع هدف، وكان بافارد انتقل لصفوف بايرن في يناير 2019 قادمًا من شتوتجارت مقابل 5 سنوات.

ولعب بافارد 158 لقاء مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات وسجل 12 هدفًا وتوج بعشرة ألقاب.

واستعاد بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم  بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 - 0  الأحد، في المرحلة الثلاثين من المسابقة. 

وحسم بايرن المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما سيرج جنابري وكينجسلي كومان في الدقيقتين 69 و79، وقد صنع جوشوا كيميش كلا الهدفين. 

وارتفع رصيد بايرن ميونخ بذلك إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع بوخوم 1 - 1 في افتتاح منافسات المرحلة أمس الأول الجمعة.

بايرن ميونخ بايرن بافارد بنجامين بافارد برشلونة

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