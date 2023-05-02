"تعليم الجيزة" تعلن رابط التسجيل للمعلمين الجدد لمرحلتى رياض الأطفال ومعلم فصل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادةأاشرف سلومة، مدير المديرية، أنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم عرض رابط التسجيل للمعلمين الجدد لمرحلتي رياض الأطفال ومعلم فصل https://miltraining.mod.gov.eg/.

وأشارت المديرية التعليمية بمحافظة الجيزة، إلى أنه يجب على المتقدم طباعة الإخطار والتوجه لسحب الملف في الوقت المحدد له وعدم التخلف عن الموعد المحدد.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم جدد، تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا.

وشدد "حجازي"، أن الهدف العام من التدريب التربوي هو اكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

واضاف الوزير، أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبي التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس.

ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.