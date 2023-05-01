الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة شاب للمحاكمة بتهمة الاتجار فى المواد مخدرة بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق بالشرابية، شاب للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى المواد مخدرة والأسلحة النارية ضبط  بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والايس أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع اشتبهت في أحد الأشخاص أثناء قيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبإيقافه وبسؤاله عن التراخيص بدت عليه علامات التوتر و بتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار وكمية من مخدري "الحشيش والآيس"- سلاح أبيض "كتر"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل والسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرابية شاب مواد مخدرة أسلحة نارية مخدر الحشيش

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