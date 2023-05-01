الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: جميع وسائل الإعلام مدعوة لتغطية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

الكاتب ضياء رشوان
الكاتب ضياء رشوان

كشف الكاتب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدًا على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، وأن وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر.

وأوضح المنسق العام أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

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