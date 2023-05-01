الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومي للإعاقة": قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة هذه الفئات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، علي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في عيد العمال.

وعبرت خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأثنين، عن سعادتها اليوم بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقات البصرية أو الحركية. 

وأبدت سعادتها بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال اليوم، قائلة إن هذه القرارات بها مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعليها على أرض الواقع.

وأضافت أن ترسيخ قيمة العمل مهمة للغاية، والدولة توفر الحماية الاجتماعية وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد ذلك جاءت استراتيجيات للدولة مثل حقوق الإنسان وتمكين المرأة والمناخ، وإنشاء مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يدافع عن حقوقهم وتفعيلها ومراقبتها.

ولفتت أن ذوي الإعاقة أفراد من أفراد المجتمع ونسيج من نسيج المجتمع، وشركاء في تنمية الوطن، معبرة عن سعادتها عندما تقرر هذه الفئات المشاركة في الإنتاج والعمل وأن يكون لهم دور.

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