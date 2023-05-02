الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حقوقى: "الوثائقية" واجهت تزييف التاريخ بفيلم عن كليوباترا

نجاد البرعي المحامي
نجاد البرعي المحامي الحقوقي

قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه كان هناك تحكم إداري شديد في أنشطة الشباب داخل الجامعة، سواء من الإدارة أو من أجهزة أمنية داخل الجامعة.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا إرث متراكم من سنة 1968، ولا بد من إزاحة هذا الإرث، ولا بد من تشجيع الشباب على الانخراط في مجموعات عمل تمارس السياسة ولا تمارس الحزبية.

وأكد على ضرورة تبادل الآراء والنقاشات داخل الجامعة، وخوض انتخابات ووجود تجمعات وأسر تخدم المجتمع، لكني ضد دخول الأحزاب للجامعة، ولا أفضل أن ينضم الطلاب إلى أحزاب أو جماعات لكني مع تثقيفهم سياسيًا في الجامعة.

وعن مسألة الغزو الثقافي، علق "البرعي" بأن مواجهة الفكر تكون بالفن، وقناة "الوثائقية" واجهت تزييف التاريخ بفيلم عن كليوباترا، وزمن منع عرض الفيلم انتهى، فالعالم أجمع سيشاهده، لكن يجب أن تدافع عن تاريخك أمام العالم، فلن يدافع عنه غيرك.

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