الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هدى مقبل: "لما جوزي توفى حمايا نقل كل فلوسه باسمي"

هدى مقبل
هدى مقبل

قالت هدى مقبل، إن زوجها توفى عام 1984م: " حمايا كان عايش، وكان عنده أرض زراعية، قام بتقسيمها على أبنائه وهو عايش". 

وأضافت هدى مقبل خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني: "عندما توفى زوجي، حمايا قال أن سينقل كل ما يمتلك ابنه  إلى اسم زوجة ابنه، هناك أطراف اعترضت من العائلة".

وتابعت: “كان عندي 32 سنة، وكنت قاعدة سامعة الحوار، فرد حمايا على الشخص المعترض، وقال: ”أنا عارف هذه البنت وعارف أصلها، وعارف تربيتها، وأنا هعمل لها اللي أنا عايزه".

وأكملت: "كتب كل حاجة باسمي ومعرضنيش أبدًا للمجلس الحسبي، وكانت بنتي أماني في عمر 11 عام، وحصلت على بكالوريوس إعلام قسم الصحافة، وتعمل حالياً في الـ BBC بلندن، وابني هشام عميد في القوات المسلحة، وأحمد حاصل على بكالوريوس تجارة، وحصل على الدكتوراه من اليابان، ويعيش حالياً في ألمانيا، والحمد لله ربنا كرمني فيهم".  

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