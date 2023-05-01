زكى القاضى: الرئيس السيسى نجح فى تعزيز مصطلح الهوية الوطنية

قال الكاتب زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن المسارات التي فتحتها الدولة للشباب وللتدريب ولتطوير مهارات الشباب في كل المجالات، وضعتنا أمام مسئولية تطوير هذه المسارات.

وأضاف “القاضي” خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نسبة 90% من قضايا المحور المجتمعي قطعت فيها الدولة شوطا كبيرا، فهذا يعني أن تكمل الدولة ما بدأت.

وأوضح أن مصطلح الهوية الوطنية شهد تعزيزا كبيرا على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزاد اعتداد المصري بدولته واهتمامه بها، وأصبح هو السياق العام الحاكم للحوار الوطني، ليس حوارا نخبويا، بل أصبح حوارا يهتم بأمور الناس جميعا.