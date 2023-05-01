الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زكي القاضي: "هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع داخل لجان الحوار الوطني"

زكي القاضي
زكي القاضي

كشف الكاتب الصحفي، زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، عن أخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقالت خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، إن هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع داخل لجان الحوار الوطني.

وأضاف، أن وصول المصريين إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد، لا بد أن تستمر جلسات ومناقشات الحوار الوطني، ويستمر مبدأ الحوار دائما بين كل المصريين، وأن يكون الحاضرون مهتمين بالوصول لحلول للمواطن والوطن.

وأوضح، أن هذه القضايا تتناول ريادة الأعمال، والتمكين السياسي للشباب، والاتحادات الطلابية لأنهم قيادات المستقبل، وأيضا مراكز الشباب والأندية الرياضية وكيف تحويلها إلى بيئة سوية صحية، والمصريين في الخارج وكتلة الشباب بينهم.

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