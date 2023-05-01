نائب: عمال مصر هم السواعد الفتية التى تبنى المستقبل الواعد

هنأ محمد عريبي عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس وعمال مصر بمناسبة عيدهم، مثمنًا دور السيسي في دعم العمال و تعزيز حقوقهم والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

وقال عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ لقد وضع الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الأمور، استراتيجية شاملة لدعم الأيدى العاملة وتوفير البيئة الملائمة لهم، والذي يبرهن إيماناً بدورهم الأساسي في تشييد مستقبل الوطن وصناعة حاضره، فهم يعدون أيقونة العطاء فى الجمهورية الجديدة.

أضاف عريبي، في بيان اليوم، أن الاحتفال بالعمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لهم لما يقدمونه من إسهامات وجهد في شتى ربوع مصر، إذ أن ما تحقق من إنجازات لم يكن يتحقق لولا سواعدهم، داعيًا عمال مصر إلى بذل الجهود من أجل المزيد من العمل والإنتاج لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومجابهة تداعيات الأزمات العالمية، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من العمل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إتقان فنياتها، وتدريب الأيدي العاملة الماهرة لسد احتياجات السوق المصرية من العمالة المدربة في التخصصات الدقيقة.

ووجه عضو الشيوخ الشكر والتقدير لعمال وعاملات مصر المخلصين على دورهم الرائد فى دفع مسيرة الوطن نحو تحقيق التنمية الشاملة، التي تعلي قيم العمل والبناء في ظل وجود انجازات حقيقية على أرض الواقع، ومشروعات قومية كبرى في شتى ربوع البلاد ، قائلا: نحن على يقين من قدرة عمال مصر على مواصلة مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فعمال مصر هم السواعد الفتية التى تبنى المستقبل الواعد فى الجمهورية الجديدة، وبالتأكيد فإن تناغم الجهود جميعها وفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، وفي القلب منها دعم الصناعة باعتبارها عصب الاقتصاد، سيسهم في الإرتقاع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين