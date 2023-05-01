الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"حكام البريميرليج" تدافع عن حكم لقاء ليفربول وتوتنهام ضد كلوب

كلوب
كلوب

رفضت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تصريحات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن الحكم بول تيرني تصرف بشكل غير لائق خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على توتنهام 4 -3 أمس الأحد. 

وأشهر تيرني البطاقة الصفراء في وجه كلوب بسبب احتفاله الصاخب في وجه الحكم الرابع جون بروكس بعد تسجيل ديوجو جوتا هدف الفوز القاتل لليفربول في الوقت بدل الضائع، بعد 99 ثانية من تسجيل ريتشارليسون هدف التعادل لتوتنهام. 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وجه كلوب انتقادات للحكم تيرني، متهما طاقم تحكيم المباراة بالحديث إليه بشكل غير لائق.

لكن لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز ذكرت في بيان اليوم إنه: "يتم ربط مسؤولي المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نظام اتصالات خلال جميع المباريات، وبعد مراجعة التسجيل الصوتي للحكم بول تيرني بشكل كامل، يمكننا أن نؤكد أنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت بما في ذلك عند إصدار تحذير لمدرب ليفربول ، لذلك نرفض بشدة أي إشارة إلى أن أفعال تيرني كانت غير لائقة".

لجنة الحكام يورجن كلوب كلوب تيرني توتنهام

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