حقوقى: التوسع فى محاور النقاش بالحوار الوطنى يمنح المجتمع فرصة الشعور بالتغيير

كشف الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر الاستعدادات قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني.

وقال البرعي خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن التآلف بين مجلس الأمناء هو صورة مصغرة للتآلف بين جميع أطياف المصريين.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن التوسع في محاور النقاش بالحوار الوطني يمنح المجتمع فرصة تغيير الكثير من الأوضاع، مؤكدًا: اقترحت وجود محور ديني في الحوار الوطني.

وأشار البرعي إلى أنه عاصر فترات سابقة كانت أنشطة الرسم والمسرح والفنون الشعبية متاحة للجميع، والتي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، مُطالبًا بإعادة شعار "الثقافة للجميع"، وعودة المسرح التجريبي ومسرح العرائس، وفتح المسارح والسينمات لكل الناس.