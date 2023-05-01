نجاد البرعي: الشق السياسى متداخل مع جميع محاور الحوار الوطنى

كشف نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني.

وقال البرعي خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن الشق السياسي متداخل مع كل محاور الحوار الوطني.

وأضاف أنه لا بد من إعادة فكرة الثقافة للجميع، وتشجيع المواطنين علي الثقافة لكل الناس وكل الطبقات، مشيراً إلى أن الحوار ليس طقسًا شكليًا، بل هو حالة حقيقية تخرج بتوصيات للحكومة ومجلس النواب.

وأشار إلى أنه من المؤمنين بفكرة الحوار، وحين بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني كان هناك توجس بين الأعضاء الـ18، وبعد 27 جلسة تحول التوجس إلى ألفة وثقة بين الجميع.