الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بحلوان

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه، علي يد آخر بمنطقة عين حلوان بالقاهرة، عقب تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته لقيام المتهم بسبها ومحاولة التعدي عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بعد أن قام شاب جامعى بتوجيه عدة طعنات في مشاجرة نشبت بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين حدوث مشادة بين شقيقة المجني عليه ووالدة المتهم لقيام الأخيرة بضرب ابنها الصغير وعند معاتبتها على ذلك قام المتهم بسبها ومحاولة التعدي عليها فاستغاثت بشقيقها الذي حضر لمسكنها وفور حضوره كان ينتظره المتهم فتعدى عليه وطعنه وسقط قتيلا.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ذلك وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

مصرع شاب مشاجرة بحلوان منطقة عين حلوان

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