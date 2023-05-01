خالد عبدالعزيز: المحور الاجتماعي بالحوار الوطني يتضمن 6 قضايا رئيسية

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار ليس جهة تنفيذية مثل الحكومة أو تشريعية مثل البرلمان، وإنما هو مجموعة تتحاور وتنتج توصيات قابلة للتنفيذ أو المناقشة وتحال لمجلس النواب إن كانت بحاجة لتعديل تشريعي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أننا بحاجة للعمل بهدوء وأن تخرج التوصيات الخاصة بالحوار الوطني تكون بشكل منطقي، كي يرى من يستقبلها إمكانية تنفيذها بشكل فعلي.

وأشار عبدالعزيز إلى أن المحور الاجتماعي يتضمن 6 قضايا هي "التعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية وزيادة السكان والأسرة والتماسك المجتمعي والشباب".