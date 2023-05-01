زكي القاضي: مناقشات الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

كشف الكاتب زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه لا يوجد خطوط حمراء في القضايا التي يناقشها الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين،

وأضاف أن الحوار الوطني وصله آلاف المقترحات، تمت تصفيتهم إلى 113 قضية، لدينا في لجنة الشباب 7 قضايا رئيسية، مؤكداً أن لجنة الشباب متداخلة مع كل اللجان، ولا بد وقت مناقشة القضايا أن يكون الهدف الأساسي هو أن نستمع لبعضنا، وعدم وضع تصورات مسبقة غير قابلة للتغيير عن حلول القضايا.

وأشار إلى أنه يجب أن نكون مدركين في الحوار الوطني، أن دورنا هو تعزيز المسارات التي بدأتها الدولة فعليًا لمعالجة القضايا الوطنية.