الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تنجح الصين في فرض عملتها على الاقتصاد العالمي؟.. خبير مالي يُجيب

المنافسة الصينية
المنافسة الصينية الأمريكية

قال مازن سلهب، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد الصيني بطبيعته الشيوعية المغلقة لا يمكنه في الوقت الحالي على الأقل أن يكون منافس للرأس مالية الأمريكية.

المنافسة الصينية الأمريكية

وأكد “سلهب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد الحرب العالمية الثانية كان أمام الولايات المتحدة الأمريكية تحدي كبير وهو فرض سيطرتها على اقتصاد العالم.

وأضاف أنه لا يوجد سيولة في العالم تضاهي تواجد الدولار الأمريكي، كما أن السطو السياسي الأمريكي العسكري من أهم الأسباب التي ستقف عائقاً عند استبدال الدولار بعملة عالمية أخرى. 

فرض الإيوان الصيني عالمياً

وأشار إلى، أن الصين تريد أن تجعل عملتها هي المسيطرة في العالم، خاصة وأن هناك تراجع في الاحتياطي الدولاري بالبنوك الأمريكية، ولهذا تسير الصين على قدم وساق لفرض الإيوان الصيني على الساحة العالمية. 

خبير أسواق المال مازن سلهب القاهرة الإخبارية المنافسة الأمريكية الصينية المراقب

الأكثر قراءة

"نوبة ضحك" فى جنازة مصطفى درويش تثير الغضب.. حقيقة الصورة المؤسفة

"كهربا" يمنع لاعبى الزمالك من السفر للإمارات

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

جنايات الإسكندرية تُعاقب 4 متهمين بضرب أحد الأشخاص حتى الموت

"185 جنيها".. رسوم خصم الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء لماذا؟

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور حسام عبدالغفار لندبه مساعدًا لوزير الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي