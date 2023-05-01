هل تنجح الصين في فرض عملتها على الاقتصاد العالمي؟.. خبير مالي يُجيب

قال مازن سلهب، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد الصيني بطبيعته الشيوعية المغلقة لا يمكنه في الوقت الحالي على الأقل أن يكون منافس للرأس مالية الأمريكية.

المنافسة الصينية الأمريكية

وأكد “سلهب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد الحرب العالمية الثانية كان أمام الولايات المتحدة الأمريكية تحدي كبير وهو فرض سيطرتها على اقتصاد العالم.

وأضاف أنه لا يوجد سيولة في العالم تضاهي تواجد الدولار الأمريكي، كما أن السطو السياسي الأمريكي العسكري من أهم الأسباب التي ستقف عائقاً عند استبدال الدولار بعملة عالمية أخرى.

فرض الإيوان الصيني عالمياً

وأشار إلى، أن الصين تريد أن تجعل عملتها هي المسيطرة في العالم، خاصة وأن هناك تراجع في الاحتياطي الدولاري بالبنوك الأمريكية، ولهذا تسير الصين على قدم وساق لفرض الإيوان الصيني على الساحة العالمية.