راندا مصطفى: مصر لديها مستشفيات كثيرة وإمكانيات ضخمة لكن نحتاج "الحوكمة"

كشفت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني ووكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن ملف التأمين الصحي مطلب من مطالب الشارع.

وأضاف أن قضية الأطباء البشريين والتمريض قضية مهمة ومواجهة مشكلة خروج الأطباء خارج مصر للعمل بجانب خروج طلاب لدراسة الطب خارج مصر فضلًا عن وجود عدد كبير من كليات الطب داخل مصر.

وأشارت إلى أن ذلك يصنع مشاكل على رأسها تغريب أولادنا وهدر مواردنا من العملة الصعبة، موضحة أن جودة التعليم المقدمة للطبيب في مصر غير ملائمة مؤخراً.

وأكدت أن لجنة الصحة بالحوار الوطني في عناصر المنظومة من احتياجات المواطن والطبيب والمؤسسة مقدمة الخدمة، متابعة: "مصر لديها مستشفيات كثيرة وإمكانيات ضخمة لكن نحتاج الحوكمة".