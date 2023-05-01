الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفل "يوسف" من الصرع

الطفل يوسف
الطفل يوسف

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقرير عرضته الإعلامية عزة مصطفى، ووجه بعلاج الطفل يوسف من مرض الصرع، بعد عرضه تقرير عن حالته ببرنامج "صالة التحرير" قالمذاع على قناة "صدى البلد".

وأكد والد الطفل "يوسف" خلال التقرير، أن ابنه يحتاج لمراقبة مستمرة خوفًا من ابتلاع لسانه بسبب نوبات الصرع المفاجئة.

ولفت والد الطفل، إلى إن التشنجات عادت لابنه بعد شهر من حصوله على العلاج، حيث أكدت الطبيبة أنه بحاجة لجهاز يُثبت على العصب الحائر، ويمنع حدوث تلك التشنجات.

وقال والد يوسف، إنهم بحاجة للمساعدة لتوفيه الجهاز، وبكت والدته وهي تقول "حالتح صعبة، عايزة حتى يوصل لأنه يقدر يروح الحمام لوحده، مبيقدرش، نفسي يروح مدرسة أو حضانة مبيقدرش يروح".

الصرع الرئيس السيسي السيسي عزة مصطفى النهار

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