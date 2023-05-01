الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 مخالفات بناء رصدتها المتغيرات المكانية فى دمياط

إزالة 5 مخالفات
إزالة 5 مخالفات

شن المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملات مكبرة برئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري، تستهدف التعامل بكل حزم وقوة، وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات التي رصدتها المتغيرات المكانية وردع المخالفين.

تم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بمعرفة المواطن، لمخالفات بناء دون ترخيص لسقف أرضي وثالث ورابع علوي بقرية العنانية، بمشاركة محمد الباز رئيس الوحدة، ومحمد عيسي مسئول القسم الفني بالوحدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


كانت شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي، وبناء على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض أحداث دمياط

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

انهيار شقيق الفنان مصطفى درويش فى تشييع جثمانه بمسجد الحصرى (فيديو)

بالدموع.. فنانو مصر يشيعون جثمان مصطفى درويش لمثواه الأخير (فيديو)

«القومى للترجمة» يعلن ترجمة "فيلق العمل المصرى" لـ محمد أبوالغار

حسام عبدالغفار مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسى

كلب ضال يعقر 11 طفلًا فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي