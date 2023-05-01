إزالة 5 مخالفات بناء رصدتها المتغيرات المكانية فى دمياط

شن المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملات مكبرة برئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري، تستهدف التعامل بكل حزم وقوة، وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات التي رصدتها المتغيرات المكانية وردع المخالفين.

تم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بمعرفة المواطن، لمخالفات بناء دون ترخيص لسقف أرضي وثالث ورابع علوي بقرية العنانية، بمشاركة محمد الباز رئيس الوحدة، ومحمد عيسي مسئول القسم الفني بالوحدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كانت شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي، وبناء على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة.