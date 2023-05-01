انتظام الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية

انطلقت الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية، بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، بجميع تخصصاتها، اليوم الإثنين، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

يأتي ذلك حرصا من فضيلة الإمام الأكبر، على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل، وتحظى الدراسة بمتابعة مستمرة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن الدراسة انتظمت في جميع فروع رواق العلوم الشرعية والعربية، وشهد اليوم الأول حضورًا ملفتًا من الدارسين والمحاضرين.

وأضاف أن الدراسة تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ من هاتين المرحلتين إلى مستويين، مدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر.

ونوه بأن المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

ولفت إلى أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتوفر بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد تسهيلًا على الدارسين؛ حيث تُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر في ١٨ محافظة، تمت تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين، بينما يُعقد نظام الدراسة عن بعد بـ ٢٧ محافظة، عبر قنوات تيليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المحاضرات والمواد التعليمية من خلالها.

وفي نفس السياق، أوضح د. عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجانا ولجميع الأعمار، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من ٤٠٠٠٠ دارس بجميع المراحل بجميع أنحاء الجمهورية.