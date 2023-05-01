مدبولى: توجيهات الرئيس تعطى الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وكذا في ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية التي تربط شعبَي مصر والسودان.

وأكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل جهات الدولة كانت تعطى الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها، حفاظًا على مقدرات هذا البلد الشقيق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم؛ لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ووزير مفوض أحمد عيد نائب مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.