العيلى وشريف سلامة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان مصطفى درويش

أدى عدد من الفنانين والمواطنين صلاة الجنازة على الفنان مصطفى درويش، بمسجد الحصرى في 6 أكتوبر بالجيزة، وحرص كل من حمزة العيلي وشريف سلامة وريهام عبدالغفور على أداء صلاة الجنازة على الفقيد، وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحضور، أبرزهم الفنان حسن أبوالروس، وريهام عبدالغفور، بعد أن وصل جثمان الفقيد إلى مسجد الحصري، وسط توافد عدد كبير من محبيه؛ لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر مباشرة.

وأعلن هاني درويش عن وفاة شقيقه مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، وأعلن أن الجنازة ستكون من مسجد الحصري، على أن يقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا ريت الكل يدعيله".

ومصطفى درويش ولد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم «كف القمر»، ولعبت الصدفة دورها في تقديم الراحل للجمهور وذلك عندما كان متواجدًا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسّد دور ضابط شرطة.

بعد ذلك بدأ مصطفى درويش رحلته الفنية القصيرة، التى قدم خلالها 30 عملا فنيا، كما شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي أخرجته كاملة أبوذكري وأنتجته شركة العدل جروب، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020، مع مسلسل «خيانة عهد»، وترك بعض الأدوار التي لقيت قبولًا واسعًا في نفوس المواطنين، وعلقت أدواره في أذهانهم.