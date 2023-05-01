الإثنين 01 مايو 2023
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تحقيقات ومتابعات

بالدموع.. فنانو مصر يشيعون جثمان مصطفى درويش لمثواه الأخير (فيديو)

جنازة مصطفى درويش
جنازة مصطفى درويش

توافد محبو الفنان مصطفى درويش، مساء الإثنين، لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وعلى رأسهم نخبة من النجوم والفنانين الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في الوداع الأخير للفقيد.

كان أول الحاضرين الفنان أحمد فلوكس الذي توجه إلى مسجد الحصري؛ لوداع صديقه الذي زرف الدموع حزنًا على فقدانه، فيما عمّت حالة من الحزن على الحضور أبرزهم الفنان حسن أبوالروس، ريهام عبدالغفور بعد أن وصل جثمان الفقيد وسط توافد عدد كبير من محبيه إلى مسجد الحصري؛ لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر مباشرة.

وأعلن هاني درويش، صباح اليوم، وفاة شقيقه مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا:"البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، وأعلن أن الجنازة ستكون من مسجد الحصري، على أن يقام  العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياريت الكل يدعيله".

ومصطفى درويش ولد 11 يناير 1980، بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف 2011 من فيلم كف القمر بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة، وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة، وقدم خلال مسيرته الفنية القصيرة 30 عملا فنيًا، كما شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي أخرجته كاملة أبوذكري وأنتجته شركة العدل جروب، ولقى المسلسل نجاحًا كبيرًا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد، وترك بعض الأدوار التي لقت قبولًا واسعًا في نفوس المواطنين.

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