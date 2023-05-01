ماذا تعد وزارة الثقافة لتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، خلال فعالية الاحتفال بعيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

فى الوقت نفسه، أشار إلى تولي الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل.

ماذا تعد وزارة الثقافة فى هذا الصدد؟

توجهنا بالتساؤل التالى إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وهو بعد توجيه الرئيس بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ماذا تعد وزارة الثقافة فى هذا الصدد؟

وجاءت إجابة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لـ"الدستور"، والتى حضرت الاحتفال اليوم بعيد العمال أن وزارة الثقافة المصرية تقوم بإعداد ملف خاص بالحملة القومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل يشارك فيه كل قطاعات وزارة الثقافة المصرية.

وكرم الرئيس عددًا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددًا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة، وسط حضور كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

وتستعد وزارة الثقافة لبحث ترتيبات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32، وتفاصيل الاستعداد لإقامته، بقيادة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو هاني فرحات مدير المهرجان.