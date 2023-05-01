الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني:عمل وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة يحقق الأمان الوظيفي

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الرسائل التي وجهها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، من الشرقية، مشيرا إلى أنها تستهدف مصلحة الطبقة العاملة التي تمثل قوام بناء هذا الوطن.

وأشار زين الدين في تصريحات له اليوم، إلى أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة التي تمثل الجزء الأكبر من قوة العمل في مصر أمر في منتهى الأهمية، مشيدا بتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وأوضح، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لاهتمام أكبر من الحكومة، لافتا إلى أن توجيه الرئيس بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال خطوة في منتهى الأهمية.

وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة أيضا بضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تحقق الأمان الوظيفي لملايين العاملين في القطاع غير المنظم.

وأكد النائب أن العمالة المصرية في الداخل والخارج فخر للدولة، لما يقومون به من دور وجهد واضح في مسيرة التنمية والمشروعات القومية، لاسيما في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار زين الدين، إلى أن العمالة المصرية في الخارج يمثلون سفراء لمصر أمام العديد من دول العالم، مؤكدا أن هناك العديد منهم يمثلون قوة عمل كبيرة بالخارج.

ولفت إلى أن الاهتمام بوجود قانون عمل متوازن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، بما يساهم في الحد من البطالة من ناحية، وزيادة معدلات الإنتاج من ناحية أخرى.

واختتم النائب محمد زين الدين، بتوجيه التحية لعمال مصر الشرفاء، لما يقومون به من جهود على مر التاريخ في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
 

محمد عبد الله زين الدين حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال العمالة غير المنتظمة

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