الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسني والعقاد يؤازران منتخب مصر قبل انطلاق منافسات التِراب ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش

حسني والعقاد يؤازران
حسني والعقاد يؤازران المنتخب المصري

تفقد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية واللواء خالد العقاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية ميادين الرماية ومؤازرة منتخب الرماية المصري في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، قبل انطلاق منافسات التِراب بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدراية الجديدة، التي تُقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد “حسني” أنه لدينا أبطال مصريين وعرب متميزين في التِراب وسينافسون علي المراكز الأولي، وستكون المنافسات قوية بين الجميع، وسيكون لنا نصيب في تحقيق مراكز في هذه البطولة.

وثمن حسني زيارة العقاد ومسؤولي الاتحاد، مشدداً على أهمية التلاحم والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم رياضة الرماية المصرية علي مستوي العالم.

وأشاد حسني بنجاح البطولة وهذا ما وصل من ردود أفعال الوفود وممثلين الاتحاد الدولي والدول المُشاركة،  وأن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.

حازم حسني رئيس الاتحادين الافريقي والمصري للرماية اللواء خالد العقاد عضو مجلس ادارة الاتحاد ميادين الرماية منتخب الرماية المصري بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش منافسات الت راب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية العاصمة الإدراية الجديدة

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