موعد مباراة ريال مدريد والسيتى فى نصف نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة، هو ما يشغل جماهير كرة القدم على مستوى العالم، كون لقاء ريال مدريد الاسبانى ومانشستر سيتى الانجليزى بمثابة النهائى المبكر للبطولة الأهم فى القارة العجوز.

وصعد ريال مدريد لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما أطاح بتشيلسى الانجليزى بالفوز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين وإيابصا بنفس النتيجة، فيما صعد مان سيتى لنصف النهائى بعدما أزاح من طريقه بايرن ميونخ الالمانى بالفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة فى مدينة مانشستر والتعادل معه فى مدينة ميونخ بهدف لكل فريق.

موعد مباراة ريال مدريد والسيتى فى نصف نهائى دورى ابطال أوروبا 2023

يواجه ريال مدريد الاسبانى نظيره مان سيتى ذهابًا وإيابًا، ويصعد الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من الطرف الأخر الذى يجمع بين انتر ميلان وميلان فى الـ «سان سيرو» بايطاليا، فى المباراة النهائية والتى يحتضنها ستاد «أتاتورك الأولمبى» بالعاصمة التركية أسنطبول يوم 10 يونيو القادم.

موعد مباراة ريال مدريد والسيتى فى ذهاب نصف نهائى دورى الابطال والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد نظيره مان سيتى فى العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 9ـ5ـ2023، على ستاد سانتياجو برنابيو فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وتنقل المباراة مجموعة قنوات بى إن سبوت لكونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

موعد مباراة السيتى وريال مدريد فى إياب نصف نهائى دورى الابطال والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر مباراة مان سيتى وريال مدريد فى العاشرة مساء يوم الاربعاء 17 مايو فى اياب نصف نهائى دورى ابطال اوروبا، وتنقل المباراة عبر قنوات بى إن سبوت الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

موقف ريال مدريد ومان سيتى فى الدورى المحلى قبل مواجهتهما فى دورى الابطال

يختلف الوضع بين ريال مدريد ومان سيتى فى الدورى المحلى، حيث يحتل السيتى قمة الدورى الانجليزى الممتاز بعد فوزه الأخير على فولهام بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة الرابعة والثلاثين، برصيد 76 نقطة بفارق نقطة عن ارسنال صاحب المركز الثانى وإن كان للسيتى مباراة مازالت مؤجلة، فيما يتخلف ريال مدريد عن قمة الدورى الاسبانى التى يتربع عليها برشلونة بفارق 11 نقطة عن الفريق الملكى صاحب المركز الثانى برصيد 68 نقطة، فيما يتربع البارسا على القمة برصيد 79 نقطة.

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