وزير الاتصالات: 2.7 مليار جنيه استثمارات أمريكية فى مجال مراكز البيانات بمصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صناعة مراكز البيانات تشكل أساسيات بناء رئيسية في استراتيجيتنا لمصر الرقمية.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش الإعلان عن إنشاء مركز بيانات جديد باستثمارات أمريكية، أن الوزارة تعمل على خلق بيئة جذابة للاستثمارات في صناعة مراكز البيانات.

وتابع أن استغلال الموقع الجغرافي لمصر للترويج للفرص الاستثمارية في مجال التعهيد ومراكز البيانات أصبح لا بديل عنه إلى جانب التعاون في مجال الكابلات البحرية، والبنية التحتية المحلية المرنة كلها تساعد على بروزها في هذه الصناعة، ونحن نعمل على زيادة بناء هذه المزايا.

وضخت شركة جى بى إكس جلوبال سيستمز الأمريكية استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2.7 مليار جنيه، لتوسيع مركز البيانات الحالى كايرو 2 من خطة التوسع في إنشاء مركز بيانات كايرو 2، بإضافة 12 ميجاوات من الكهرباء و1800 من الكبائن.

ويضيف هذا التوسع 12 ميجاوات كهرباء على الحالى و9000 متر مربع من المساحة للاستضافة، مما يجعل إجمالى المساحة المجهزة فى السوق المصرية من قبل جى بى إكس تصل إلى 12600 متر مربع.

ويشمل التوسع في مركز بيانات كايرو 2 عبارة عن منشأة مبنية لهذا الغرض مصنفة من المستوى 4 مع 12 ميجاوات من الكهرباء لدعم التطبيقات ذات كثافة عالية من الكهرباء وكبائن 52U ، إلى جانب وصلات الربط الداخلية. ستكون المرحلة الأولى من التوسع جاهزة للعملاء في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2025.



وقال نيك تانزي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جى بى إكس جلوبال سيستمز: إن هناك استثمارات والتوسيع في أنشطة العمل لدعم التحول الرقمي لمصر واستراتيجيتها لمصر الرقمية. تعمل شركتنا في مصر منذ أكثر من 15 عامًا، وهذا الاستثمار الجديد يدعم إيماننا القوي بأن مصر مركز أساسي للبنية التحتية العالمية للإنترنت ونمو سوق نابضة بالحياة.

وقال طارق الجمال، رئيس ريدكون جروب: تعد مشاركتنا في بناء مركز بيانات جى بى إكس في عام 2013 شهادة مهمة على التزامنا بالمساهمة في النهوض بالقطاع التكنولوجي. نحن نتفهم الدور المهم الذي تلعبه مراكز البيانات في عالم اليوم المترابط، ونحن ندعم ونعزز الابتكار وتوفير حلول البناء التي تلبي المتطلبات المتطورة باستمرار للصناعة.