الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يكشف كواليس زيارته للفاتيكان ولقائه بالبابا فرنسيس

الباباوين
الباباوين

أطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تصريحات صحفية له عبر فيديو عن كواليس زيارته الأحدث للفاتيكان في مايو الجاري، قائلًا إن زيارة الڤاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين، والزيارة مدتها ثلاثة أيام من ١٠: ١٢ مايو بعدها تبدأ زيارته الرعوية لإيبارشية تورينو وروما.

وعن برنامج الزيارة، قال البابا إنه "عبارة عن مشاركة في اجتماع بابا الڤاتيكان، وإلقاء كلمة، واجتماع لوفدي الكنيستين، وصلاة مسكونية وليست طقسية، ثم إلقاء كلمة في الاجتماع العام لبابا الڤاتيكان كنوع من التقدير والتكريم والمحبة التي أعتز بها".

وأوضح أنه: لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الڤاتيكان، حيث سنصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا الذين سيحضرون القداس، ثم جلستنا الثنائية مع بابا الڤاتيكان سيكون موضوعها مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.. ولا توجد موضوعات ستُطرح للمناقشة، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.

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