الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نائب الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان يحتفل بالذبيحة الإلهية بالإسكندرية

الكنيسة
الكنيسة

ترأس الأب إغناطيوس سيخا جيمينز، نائب الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان بالعالم، صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بكنيسة القلب المقدس بالإبراهيمية، بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، كما شارك في الصلاة الجالية السودانية، وشعب الكنيسة، ومؤمنيها.

الجدير بالذكر أن النائب رئيس العام للرهبان الفرنسيسكان، يزور حاليًا إقليم العائلة المقدسة بمصر.

وكان قد نظم مشروع "ابنتي الغالية"، الذي تنفذه جمعية كاريتاس مصر، ممثلة في مكتب قنا، الأقصر، وأسوان، بالمشاركة مع هيئة "كوبتك اورفنز"، رحلة ترفيهية، للأخوات الصغار، إلى كورنيش النيل، بقنا.

تتضمنت الرحلة عددًا من الفقرات الترفيهية المتنوعة، كما احتوى اليوم أيضًا على رحلة نيلية، وذلك في جو من البهجة والسرور، بحضور بعض الأخوات الكبار، وفريق عمل المشروع.  

وايضا ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له من أسرة الإيبارشية، قدموا التهنئة، بعيد القيامة المجيد، لآباء رهبان دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب)، بالأقصر.

وتبادل الطرفان تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث ساد اللقاء جو من المحبة الأخوية، كما دار الحديث حول الغنى الروحي لعيد القيامة المجيد، وما يقدمه التقليد الكنسي من أجواء، لعيش فرح القيامة، مصلين من أجل بلدنا الحبيب مصر، طالبين من الله أن يحفظه شعبًا، وأرضًا، تحت القيادة السياسية الحكيمة.
 

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