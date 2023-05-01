أرتيتا يتحدث عن صدارة الدوري لـ 248 يومًا والضغط على مانشستر سيتي

أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، اعتزازه بأداء لاعبيه خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري الانجليزي، مشيرًا إلى أن فريقه سيواصل المنافسة على لقب البريميرليج.

وينافس أرسنال نظيره مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي في الموسم الجاري، وتصدر الجانرز ترتيب البطولة طوال الأشهر الماضية قبل أن يتنازل عن الصدارة لمانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي بالدوري الانجليزي: "ماحققناه كان صعبًا ومازال بإمكاننا تحقيق اللقب الدوري الانجليزي لأن أمامنا 5 مباريات نخوضها، وما علينا فعله هو نسيان ماحدث في الأسبوع الماضي والتعلم منه والعمل للمباراة المقبلة على ملعبنا مع جماهيرنا في ديربي لندن، وإعادة الأمور لنصابها".

ويلتقي أرسنال نظيره تشيلسي بالجولة الـ34 لبطولة الدوري الانجليزي، على ملعب الإمارات.

وعما إذا كانت عدد المباريات الإضافية التي حظى بها بين المباريات ساعدت لاعبيه، أجاب: "أعتقد ذلك، بكل وضوح لقد استغرقنا بعض الوقت لتجاوز ماحدث في ملعب الاتحاد، لم نرد أن نتقبل الأمر ولكن عليك أن تدرك أن في اليوم الذي نقلوا فيه المباراة لمستوى مختلف ولم نصل لهذا المستوى، كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز بالمباراة" .

وعن رؤيته لسباق المنافسة على الدوري: "مايجب علينا فعله هو الفوز بمباراة الغد، بالرغم من الإحباط والروح حول النادي، نحن بحاجة لشيئين، الأول هو التعرف على ما فعله العديد من الأشخاص حول النادي من أجل العودة لدوري أبطال أوروبا وهو أمر صعب لتحقيقه، لم يكن الكثير من الأشخاص متفائلين بشأن قدرتنا على تحقيق ذلك في بداية الموسم، والأمر الثاني وهو الذي أفضله أكثر هو تحقيق ذلك في ست مباريات متبقية، شيء لم نحققه منذ عقد في النادي، ونحن مازلنا غير راضيين ونريد المزيد، نريد أن يكون النادي الأفضل باستمرار هذه هي العقلية التي نحتاجها وهذا ما أحبه".



وعن بقاء الفريق على قمة الدوري لمدة 247 يومًا، قال: "غدًا أريد جعلهم 248، نريد الفوز غدًا والعودة للقمة".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بعدم الإنصاف بسبب الحديث عن مدى جودة مانشستر سيتي هذا الموسم، أجاب: "لا أعتقد أن الأمر غير منصف، هذه هي كرة القدم ونحن نادي أرسنال وعلينا أن نكون هنا للفوز بكل لقب، هذه هي المتطلبات؛ وماحدث في الـ50 عامًا الماضية ليس هو الواقع ولكن المتطلبات يجب أن تكون موجودة، الأشياء التي تعجبي أكثر هي أننا في دوري أبطال أوروبا والجميع غير راضين عن الموقف وهذا مانحتاجه إذا أردنا التقدم كنادٍ وكفريق".

وعما إذا كان الضغط انتقل إلى مانشستر سيتي، أجاب: "الآن الأمر ليس في أيدينا ولكن ما في أيدينا هو الفوز بالمباريات، وهذا ماسنحاول فعله والباقي يعود للسيتي".



ورد على سؤاله عما إذا كان اقتنع بوجود فريقه في المركز الثاني بالدوري، أجاب مختصرًا: "لا".



وتطرق للحديث عن مباراة تشيلسي، قائلًا: "سيأتون إلى ملعب الإمارات من أجل الفوز علينا، لديهم مدير فني عظيم ولاعبين استثنائيين؛ لذا فمن الصعب توقع ما سيفعلونه لأنهم فريق يمكنه اللعب بطرق مختلفة مع لاعبين مختلفين وجودة مختلفة؛ سنستعد للمباراة لتحقيق الفوز".



وعن خطط الفريق الصيفية للانتقالات: "سننظر لما يمكننا فعله، والاستراتيجية الأفضل لنا للعلم وتطوير الفريق والوصول للمستوى الذي نريده، سيكون سوق انتقالات صيفية تنافسي لأن هناك 8 أو 10 أندية لديها احتياجات ضخمة للتطوير، ونحن نعلم ذلك".

وأردف: "رباطة جأش الفريق في كثير من الأوقات متعلقة باللحظات، واللحظات تغير ما إذا كان بإمكانك الحفاظ على رباطة جأشك أو خسارتها ولا يمكنك التعامل مع الضغط، خضنا لحظات مهمة للغاية وبرزنا تلك اللحظات وحظينا بالنقاط الثلاثة، ولحظات أخرى مثل الفوز على وست هام 3-1، أو عندما تكون في أنفيلد أو على ملعب وتتلقى أهداف مثل التي تلقيناها ولكن هذه هي كرة القدم؛ اللحظة المهمة هي ما تحدد في النهاية ما إذا كان بإمكانك الفوز أو لا، وفي الأسابيع الماضية لقد افتقدنا تلك القطعة".

وعما إذا كان فقدان رباطة الجأش فردي أو جماعي، قال: "أعتقد أنه حدث على كلا المستويين".