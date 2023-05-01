أول مايو.. قصة كفاح

"ولدي الصغير عندما تكبر وتصبح شابا وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت. ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أننى بريء. وأموت من أجل قضية شريفة ولهذا لا أخاف الموت وعندما تكبر ستفتخر بأبيك وتحكى قصته لأصدقائك".

تلك الرسالة تركها أوجست سبايس لابنه وقت تنفيذ حكم إعدامه في صباح 11 نوفمبر 1887.

سبايس هو نفسه الذي أطلق صيحته، التي باتت شعارًا في تاريخ نضال الحركة العمالية: "سيأتي اليوم الذي يُصبح فيه صمتنا في القبور، أعلى من أصواتنا".

وقد أعدم ورفاقه دفاعا عن حقوق العمال والحركة العمالية وأصبحوا رموزا للنضال الثوري ضد جرائم الرأسمالية ونتائجها المروعة على العالم.

أول مايو 1886 تمكنت الحركة العمالية في الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من النضال ضد الرأسمالية وأرباب العمل والحكومة الأمريكية من الحصول على أحد الحقوق الأساسية من حقوق العمال وهو يوم الثماني ساعات، بدلا من عشر أو اثنتى عشرة ساعة من العمل يوميا في بعض الحالات.

فأول مايو ليس عيدا للعمل، هو يوم ضد عبودية العمل، ويوم لنتذكر نضال العمال من أجل حقوقهم المشروعة، ويوم يلقي الضوء على الحركة الأناركية ودورها في تقدم وتطور الحركة العمالية العالمية.

في بدايات القرن التاسع عشر وفي أوج الثورة الصناعية تعرض العمال والفئة الكادحة بكل أطيافها إلى أشد أنواع الاستغلال من قبل أصحاب الأملاك وأصحاب المصانع والشركات ورؤوس الأموال، فكان العامل يعمل بين 10 و16 ساعة في كل يوم، وكانت عمالة الأطفال منتشرة في العديد من المصانع، وفي أغلب المؤسسات الصناعية لا يوجد أي نوع من الرعاية الصحية أو الضمان الصحي أو الاجتماعي للعاملين.

وبسبب هذه الحالة البائسة بدأت تظهر الكثير من الاحتجاجات العمالية، لكنها كانت متفرقة وغير منظمة وكانت غالبا دون نتيجة، وفي ظل رفض أصحاب الأموال والتحيز الحكومي، كانت الحاجة ملحة لتوحيد مواقف العمال، وهذه هي الفكرة الأساسية لإنشاء النقابات والاتحادات في كل العالم. بالفعل بدأت جميع الاتحادات العمالية بالتوحد على مبدأ يوم عمل مدته ثماني ساعات دون تخفيض الرواتب، وبدأت هذه المطالب تنتشر بالمدن الأمريكية.

وأعطت مهلة عامين للحصول على هذا الحق بواسطة الإضرابات المختلفة والاجتماعات والمفاوضات مع الحكومة والشركات والمصانع المختلفة، وبدأوا أول نشاطهم في أول مايو، لأنه اليوم الذي تبدأ فيه السنة المالية- المحاسبة- للشركات والمؤسسات الرأسمالية. بعد سنتين من النضال المستمر، تمكن الآلاف من العمال من الحصول على يوم الثماني ساعات، ولكن العديد من الشركات وأرباب الأعمال رفضت الرضوخ لضغط الحركة العمالية، مما اضطر مئات الآلاف من العمال للجوء إلى الإضراب العام لإجبار أرباب الأعمال لإعطائهم حقوقهم المشروعة، وكان ذلك يوم السبت أول مايو 1886، الذي دعت له النقابات العمالية الأمريكية وهذا اليوم التاريخ يشهد إضراب أكثرمن 340,000 عامل، وتوقف أكثر من 12,000 مصنع عن العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت مسيرات شعبية مسالمة، شارك فيها العمال بعائلاتهم وأطفالهم ولم يحدث أي استفزازات لقوى البوليس والجيش التي فوجئت بالجو الاحتفالي والعائلي للمسيرات. وفي شيكاغو، انتهت المسيرة حيث ألقى العديد من العمال وقادة الحركة العمالية كلمات لتعبئة الحركة ومواصلة الضغط على الحكومة وأصحاب المصانع، ومن بين الذين ألقوا كلماتهم أوجستس بايس واستمرت الحركة في الأيام التالية، وفي يوم الإثنين 3 مايو في شيكاغو نظم اجتماع عمالي كبير أمام مصانع MaCormick Harvester حدثت في أثنائها شتباكات بين المضربين والبوليس الذي أطلق النار وقتل ستة من العمال. في اليوم التالي، 4 مايو، أعلن إضراب عام وشامل في كل شيكاغو التي كانت على وشك الانفجار من الغضب والثورة ضد العنف الذي تمارسه السلطة لحماية أصحاب الأعمال ومصالحهم. ونظم تجمع ضخم استمر حتى المساء، حيث بدأ العمال في الرجوع إلى بيوتهم بعد انتهاء التجمع وبعد إلقاء العديد من الكلمات من قبل المنظمين للتجمع وقادة الحركة العمالية، ولم يبق سوى 200 متظاهر، وهنا قررت قوات البوليس المتواجدة إرغام هؤلاء المتظاهرين على التفرق وبدأت في مطاردتهم وإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل عامل وجرح العديد من العمال، وفي هذه اللحظة ألقيت قنبلة في وسط تجمع الشرطة أدت إلى مقتل أحد رجال البوليس وجرح العديد بجروح خطيرة، أدت إلى موت العديد منهم فيما بعد. وحل الهلع بقوات البوليس فأطلقوا النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين، ولم يعرف حتى الآن عدد العمال الذين ماتوا في هذه المجزرة، ربما عدة عشرات من الأبرياء. وألقى القبض على مئات العمال ومنعت التظاهرات والمسيرات دون الوصول إلى معرفة الشخص الذي ألقى القنبلة، وإن كانت الحركة العمالية متأكدة من أنها ألقيت عمدا من قبل عميل للشرطة بقصد الاستفزاز. هذه الأحداث أدت إلى حملة لا مثيل لها قادتها الصحافة البرجوازية ضد العمال وضد الحركة الأناركية التي اتهمت بأنها وراء العنف الذي هز مدينة شيكاغو ومدن أخرى في أمريكا، مما أدى إلى إعلان الأحكام العرفية وإلقاء القبض على عدة مئات من العمال.

ورغم الحملة العالمية لمساندتهم والتنديد بالعدالة البرجوازية السلطوية المجحفة، فإن الحكومة الأمريكية نفذت حكم الإعدام بشنق أوجست وثلاثة من رفاقه يوم 11 نوفمبر، كانت زوجة أوجست سبايس تقرأ خطابا كتبه زوجها لابنه الصغير "جيم" وقد ظهرت حقيقة الجهة التي رمت القنبلة عندما اعترف أحد عناصر الشرطة بأن من رمى القنبلة كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم.

لذا فجميع الحقوق التي يتمتع بها العمال في أوروبا وأمريكا، اليوم، أو ما تبقى منها، هي بفضل دماء العمال ونضالهم.