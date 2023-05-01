الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اقتصادية السويس: نعتز بجميع العاملين بالمنطقة في تنفيذ المشروعات الصناعية (فيديو)

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

أعرب وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتزاز المنطقة بجهود العاملين بها وبمشروعات شركاء نجاحها سواء من مطوريها الصناعيين أو مشغلي الموانئ التابعة، وذلك في ضوء الاحتفال بعيد العمال. 

وأشار جمال الدين إلى أن كل يد عاملة تساهم في تمهيد مناخ الاستثمار في المنطقة، يعزز دورها في ريادة التنمية في الجمهورية الجديدة، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية بمختلف مشروعاتها منذ إنشائها حتى الآن في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بنطاق منشآت الهيئة البالغ عددها 300 منشأة ما بين صناعية وخدمية، وتهدف الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وتقدم رئيس المنطقة الاقتصادية بخالص التهاني وأسمى آيات الشكر والعرفان للعمال في عيدهم في ربوع الوطن كافة الذين تحقق سواعدهم الفتية التنمية المنشودة.

الأكثر قراءة

انهيار شقيق الفنان مصطفى درويش فى تشييع جثمانه بمسجد الحصرى (فيديو)

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

بالدموع.. فنانو مصر يشيعون جثمان مصطفى درويش لمثواه الأخير (فيديو)

حسام عبدالغفار مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسى

التشكيل المثالى لإياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.. تواجد ثنائى الأهلى

إزالة 5 مخالفات بناء رصدتها المتغيرات المكانية فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي