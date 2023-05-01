رئيس اقتصادية السويس: نعتز بجميع العاملين بالمنطقة في تنفيذ المشروعات الصناعية (فيديو)

أعرب وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتزاز المنطقة بجهود العاملين بها وبمشروعات شركاء نجاحها سواء من مطوريها الصناعيين أو مشغلي الموانئ التابعة، وذلك في ضوء الاحتفال بعيد العمال.

وأشار جمال الدين إلى أن كل يد عاملة تساهم في تمهيد مناخ الاستثمار في المنطقة، يعزز دورها في ريادة التنمية في الجمهورية الجديدة، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية بمختلف مشروعاتها منذ إنشائها حتى الآن في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بنطاق منشآت الهيئة البالغ عددها 300 منشأة ما بين صناعية وخدمية، وتهدف الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وتقدم رئيس المنطقة الاقتصادية بخالص التهاني وأسمى آيات الشكر والعرفان للعمال في عيدهم في ربوع الوطن كافة الذين تحقق سواعدهم الفتية التنمية المنشودة.