طلاب النقل يستعدون لامتحانات نهاية العام الدراسي

يستعد طلاب النقل لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها يوم 6 مايو لأداء امتحانات المواد الأساسية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانتهم في منتصف شهر مايو 2023.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم استبعاد الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى بمناهج الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2022/2023.

وأكدت وزارة التعليم بأنها أصدرت تعليماتها للجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بتجنب الأجزاء المخصصة للإطلاع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع أسئلة الامتحانات ستكون واضحة وخالية من الأخطاء، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لتفادي المشكلات التي واجهت الامتحانات في السنوات الماضية.